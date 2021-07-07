Türkiye Son dakika: Cami inşaatında çökme! İşçiler altında kaldı

Son dakika: Cami inşaatında çökme! İşçiler altında kaldı

Türkiye

Son dakika: Cami inşaatında çökme! İşçiler altında kaldı

Son dakika haberi...Erzurum’un Oltu ilçesinde, cami yapımında meydana gelen çökme nedeniyle 3 işçi enkaz altında kaldı.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 14:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Erzurum’un Oltu ilçesinde, yapımı devam eden caminin kubbesine beton atımı sırasında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 3 işçi, hastaneye götürüldü.

Olay, Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında Fatih Cami inşaatında meydana geldi. Bin kişilik ve iki katlı caminin kubbesine beton atılması sırasında çökme meydana geldi.

Harç ve tahta kalıpların altında kalan işçileri kurtarmak için diğer işçiler, mahalle halkı, polis ve itfaiye erleri zamanla yarıştı. İşçiler Fatih Gözütok (49), Sinan Tokgöz (43) ve Okan Bozo (36) yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. Yaralı 3 işçi ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cami inşaatında göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler
Son dakika! Ankara'da katliam! Kızını ve iki torununu öldüren kadın intihar etti



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Afganistan’ın Maocu Dışişleri Bakanı arkadaşım: Başka yere benzemez Afganistan bir gayya kuyusudur
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Partili-partisiz
Rauf Tamer
Hakan Çelik
2022’de en iddialı ülke Türkiye olacak
Hakan Çelik
Murat Çelik
Büyükelçinin gözünden Suriye
Murat Çelik
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Şirin Sever
Bu kadar net ve basit: Sana ne lan!
Şirin Sever
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Tosuncuk Mehmet Aydın'un sorgusu bitti, tutuklama talebiyle sevk edildi