Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin dosyada Adli Tıp Kurumu’nun katilin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin ilk incelemesi sonuçlandı. Kurum, Can Göktuğ Boz’un ceza sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin tespitte bulundu. Sabah'ın haberine göre, Adli Tıp, ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediğini rapor etti.

Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi, mahkeme dosyaya ilişkin ilk ara kararını tensip zaptıyla hazırladı. Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Götuğ Boz'un akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilmişti. Adli Tıp Kurumu bu konudaki tespitini yaptı. Boz'un ceza sorumluluğunun tam olduğu tespit edildi.





Yargılamayı yapacak İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi ilk olarak 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olaya müdahale etmeye çalışan bir mağdur Kaan Ağca'yı 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçlarından toplamda 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında iddianame düzenlenen Can Göktuğ Boz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Gerekçesinde ise ceza miktarını, dosyadaki delilleri, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut delillerin bulunmasını gösterdi.

Sanık Can Göktuğ Boz'un tutuklu bulunduğu Diyarbakır 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na da yazı yazan mahkeme, iddianamenin kendisine tebliğ edilip varsa toplanmasını istediği delilleri duruşma gününden önce mahkemeye bildirmesini istedi. Ayrıca 28 Şubat 2022 günü ilk celsesi görülecek davada (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) SEGBİS sistemi ile hazır edilmesini kararlaştırdı.

Sanığın daha önce şizofreni tanısının bulunduğunu kaydeden mahkeme, işlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya suça ilişkin davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tespitinin gerekli olduğunu belirterek tedavi gördüğü hastanelerden tedavi evraklarının istenmesine karar verdi.

CEZA SORUMLULUĞU TAM

Diğer taraftan katil Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan ilk inceleme de tamamlandı. 24 Ocak'ta Kuruma getirilen katil, 2 gün çeşitli testlerden geçirildi. Adli Tıp hazırladığı ilk raporda, Boz'un ceza sorumluluğunun tam olduğuna dikkat çekti. Adli Tıp raporunda, ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediği kaydedildi. Rapor, davanın görüldüğü mahkemeye gönderildi.