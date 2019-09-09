Eceabat'ın Kilitbahir köyündeki Ağadere Hastane Şehitliği ile 'Dur Yolcu' yazısı arasında kalan bölümde saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Boğazda seyreden gemi kaptanları, dumanları görüp Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne rapor etti.

Bu sırada otluk ve makilik alandaki alevler de rüzgarın etkisiyle büyüdü. Erken ihbarla Eceabat ilçesinden arazöz ve itfaiye araçları ile gelen ekipler, yangına müdahale etti. Alevler, saat 11.30 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının büyüme ihtimaline karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörü, kıyıda müdahale için bekletildi. Önlem amacıyla Dardanos mevkisinde konuşlu helikopterle de yangın alanına 1 kez sorti yapılarak su bırakıldı.

Öte yandan tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Behramlı köyü yakınlarında 10 Ağustos'ta yangın çıkmış, alevlerin sardığı yaklaşık 100 hektarlık alan kül olmuştu.