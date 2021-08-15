Son dakika haberine göre, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Öte yandan Antalya'nın Akseki ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahalede bulunuluyor.

Tavaklı köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce 8 arazöz, 2 helikopter ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA'DA YANGIN

Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ile yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Yangına 4 helikopter ile de havadan müdahale ediliyor.