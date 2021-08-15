Türkiye Son dakika! Çanakkale'de yangın! Ekipler söndürmeye çalışıyor

Son dakika! Çanakkale'de yangın! Ekipler söndürmeye çalışıyor

Türkiye

Son dakika! Çanakkale'de yangın! Ekipler söndürmeye çalışıyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler Çanakkale'deki yangına müdahale ediyor. Öte yandan Antalya'nın Akseki ilçesinde de yangın çıktı.

15 Ağustos 2021, Pazar 15:59 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Öte yandan Antalya'nın Akseki ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahalede bulunuluyor.

Tavaklı köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce 8 arazöz, 2 helikopter ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA'DA YANGIN

Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ile yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Yangına 4 helikopter ile de havadan müdahale ediliyor.

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