Türkiye Son dakika: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye

Son dakika: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Bekirler köyünde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahalede bulundu. Bakan Pakdemirli yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

01 Eylül 2021, Çarşamba 19:24 Son Güncelleme:
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Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyünde iddiaya göre, ev inşaatı sırasında yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımlar ormana sıçradı. Saat 15.00 sıralarında çıkan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada "Çanakkale Bayramiç Bekirler yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale)

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