Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyünde iddiaya göre, ev inşaatı sırasında yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımlar ormana sıçradı. Saat 15.00 sıralarında çıkan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada "Çanakkale Bayramiç Bekirler yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale)



