Türkiye Son dakika: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir köy karantinaya alındı

Son dakika: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir köy karantinaya alındı

Türkiye

Son dakika: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir köy karantinaya alındı

Son dakika haberine göre; Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün karantinaya alındı.

25 Nisan 2021, Pazar 19:01 Son Güncelleme:
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Ayvacık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Babakale köyünün, artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Köye giriş çıkışlar jandarma tarafından kontrol altına alınırken, vatandaşların temel ihtiyaçları Ayvacık Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale) (DHA)

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