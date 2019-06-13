ABD'NİN F-35 MEKTUBU

ABD'ye F-35 yanıtı veren Çavuşoğlu, "Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye S-400 almıştır, Cumhurbaşkanımız belirtti. S-400'ler Türkiye'ye gelecektir. Türkiye aldığı karardan vazgeçmez. Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Kısa zamanda bakanımız cevaben mektubunu gönderecektir." dedi.

İDLİB'DEKİ SON DURUM

"İdlib'de biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Rejim burada okulları, hastaneleri ve sivilleri hedef alıyor. 200 bin sivil evini terk etmiş durumda. Bu felakettir. Şu anda tam olarak ateşkes sağlandı demek mümkün değil. Bu sabah 10'uncu gözlem üssümüze yönelik bir saldırı oldu, 3 askerimiz hafif şekilde bundan etkilendi. Bunun kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Rusya ile bu konu ile ilgili görüşüyoruz. Rejim bu saldırılarını sürdürürse gereğini yapıyoruz. Bundan kimsenin tereddütü olmasın."

"Türkiye'de ifade özgürlüğü anayasa garantisi altındadır. Teröre destek vermekle ifade özgürlüğü farklı şeylerdir. Casuslukla suçlanan Can Dündar beş yıl ceza aldığı zaman Türkiye basın özgürlüğü konusunda eleştirildi fakat aynı şeyleri Fransa'da da gördük. Türkiye'de olduğu zaman ifade özürlüğü kapsamına giriyor Fransa'da olduğu zaman güvenlik meselesi oluyor."



