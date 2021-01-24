Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre, 19 kişilik mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 4. kaptan Furkan Yaren'le görüşerek bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Furkan Yaren ile iki kez telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, ''Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknek personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız. Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz. Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar.'' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisine Nijerya açıklarında korsan baskınla ilgili NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknek personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız.

Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz.

Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Süreci yakından takip ediyoruz.

Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız."

Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında, Sao Tome’nin 100 deniz mili kuzeybatısında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı. Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre, Boden isimli Türk şirketine ait geminin mürettebatından 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi. 4. Kaptan Furkan Yaren radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi. Yaren, 2. mühendis Farman Ismayılov’un ise öldürüldüğünü açıkladı. Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.





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Kör bir şekilde seyir yapıyorum

Sosyal medyada paylaşılan ve geminin 4üncü kaptanı Furkan Yarene ait olduğu ifade edilen ses kaydında, Yaren'in, "Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Tüm kabloları sökmüşler, hiçbir şey çalışmıyor, sadece radar çalışıyor. Rota verdiler, verdikleri rotada götürüyorum gemiyi" ifadeleri yer aldı.

Nihat Uludağ detayları paylaştı

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, kaçırılan gemi ile ilgili tüm detayları paylaştı, "23 Ocak sabah saatlerinde Gine Körfezi'nde seyrettiği sırada korsanların saldırısına uğradı. Saldırı sonrası tüm makamlar harekete geçti. Gemide 19 denizci olduğu söylenirken, saldırı sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin ise kaçırıldığı bildirildi. 4. kaptanla temas kurulduğu, korsanların radar sistemlerini bozduğunu ve geminin şuanda kör bir şekilde seyir yapıyor" dedi.

Zodyak botla gelmişler"

Uludağ, korsanların Nijerya uyruklu olduğunu belirterek, "Korsanların zodyak botlarla gemiyi bir süre takip ettiği, gemiye yanaşarak gemiye çıktığı, bizim Türk gemicileri alıp zodyağa bindirip ayrıldığı yönünde bilgi var. Nijerya uyruklu 4 zanlının gemiye çıkarak buradaki Türk gemicileri aldığı bilgisini de edinmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"Gemilere silahlı koruma verilmeli"

CNN Türk'e bağlanan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, kaçırılan gemide çok ciddi bir çatışma yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Bu bölgede bu ilk defa olmadı. 30 Kasım'da da deniz haydutları gemiyi tuttular. Fakat o baskında sadece soygun yaptılar. Ama burada çok ciddi bir silahlı baskın, çatışma ve saldırı görüyoruz. 2006'da Gine Körfezi'ndeki deniz haydutlarıyla ilgili İngilizler bir sunum yapmıştı katıldığım bir toplantıda. 'Buradaki korsanlar silah gücü kullanıyorlar' demişti, yani öldürüyorlar demişti. Adamın dediği esasında çıktı. Kısa süre önce Somali'de çok yoğun gördük. 2012-2013'ten sonra orası sakin hale geldi. Bu bölge karışmaya devam ediyor. 30 Kasım'da gemi kaçırıldığında son 6 ayda 2'si 3'ü Türk mürettebatlı gemi kaçırılmıştı. Gine Körfezi dünyada en tehlikeli yerlerden, çünkü silah kullanıp öldürüyorlar. Buradaki deniz haydutları ateş gücü kullanıyor, saldırıyor ve acımıyorlar. Bu saldırılar artarsa BM olsun, NATO olsun, AB olsun herhalde önlem alacaklardır. Ama özellikle Türk gemilerine yönelik saldırıların arttığını görüyoruz. Benim önerim, deniz ticaret odaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla koordineli şekilde oraya seyredilen gemilere silahlı koruma vermeli. Bence bunu mecbur tutmalılar.

Şu an en doğru bilgiyi geminin sahibi olan firma verebilir kanaatimce. Somali'de 2008-2009'dan itibaren yaşananların aynısı artık burada yaşanıyor. Bu olaylar artarsa herhalde BM Güvenlik Konseyi de bu konuda bir tedbir alınması için yeni bir karar çıkarır diye düşünüyorum. Oraya gidecek Türk gemileri mutlak surette silahlı timler almalı gemiye. Başka çare göremiyorum.

Fransa'nın şu an donanmasının gücü belli. Sayısal olarak çok iyi durumda değil. Oradaki deniz güvenliğini sürekli sağlayacak durumda değil. Bunu tek bir ülke yapamaz zaten. Somali'deki deniz haydutları çok nadir insan öldürüyordu. Buradakilerin temel paradigması öldürmek üzerine. Onları ayıran temel özellik bu: Çok silah kullanıyor ve öldürüyorlar. Bu işin şakası yok."

Harekete geçildi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geminin 4. Kaptanı Furkan Yaren ile telefonda görüşerek olayla ve gemideki durumla ilgili bilgi aldı.

Çavuşoğlu, geminin ait olduğu şirketin işletmecisi Osman Levent Karsan'la da telefonda görüşerek, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti, kaçırılan mürettebatın bir an evvel kurtarılması ve evlerine güvenle dönebilmeleri için gerekenlerin yapılacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u arayarak, öldürülen mürettebat için başsağlığı diledi ve gemi limana yanaştığında cenazenin Azerbaycan’a nakli için çalışmaların derhal başlayacağını aktardı.

Kaynaklar, Türkiye'nin başta Abuja olmak üzere Nijerya ve çevre ülkelerdeki büyükelçilikleri kaçırılan mürettebatın kurtarılması için seferber olduğunu da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. kaptan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 4. Kaptan Furkan Yaren ile iki kez telefonda görüştü. Erdoğan, geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini aldı. Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, deniz haydutlarınca kaçırılan gemi hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Haydutların, 19 personel arasından 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk ettikleri belirtilen açıklamada, "23 Ocak 2021 günü saat 10.36 TSİ'de Nijerya Lagos'a yaklaşık 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye deniz haydutları saldırmıştır. Gemi personeli güvenli alana kendilerini kilitlemişler. Ancak deniz haydutları 5- 6 saat uğraş sonucunda güvenli alan kapısını kırarak toplam 19 personel arasından 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmişler. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüş olup gemi üzerinde 3 kendi personeli ile birlikte Gabon Port-Gentil limanına doğru hareket halindedir. Gemide halihazırda deniz haydutu bulunmamakta olup, söz konusu limana 24 Ocak 2021 tarihi saat 09.00'da ulaşması beklenmektedir" denildi.

Bölgedeki deniz haydutluğuyla ilgilenen yerlere gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Gemiyi işleten Boden Denizcilik tarafından Liberya bayrak temsilcisi, o bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetleri ile ilgilenen Maritime Domain Awareness Trade - Gulf of Guinea (MDAT-GoG), gemi sahibi sigorta kuruluşu bilgilendirilmiş, medya ve basın sözcüsü ile iletişime geçilmiştir. Ayrıca İngiltere merkezli Kriz Yönetimi Merkezi aktif hale getirilmiş, sigortacısı bilgilendirilerek ve sigortacının devreye girmesi sağlanmıştır. Olay merkezimiz tarafından takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Gemiyi işleten firma: Bu konuuya hassasiyetle yaklaşılması önemli

Gemiyi işleten firma Boden Denizcilik, Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halinde korsan saldırısına uğrayan M/V Mozart isimli Türk konteyner gemisine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Gine Körfezi'nde silah zoruyla kaçırılan M/V MOZART gemisinin sahibi ve işletmecileri mürettebatlarından bir kişinin öldürüldüğü ve diğerlerinin kaçırıldığını üzülerek teyit ettiler. Şirket yetkilileri mürettebatın ailelerine en içten baş sağlığı dileklerini ve desteklerini açıklarken konu ile ilgili tüm yetkililerle birlikte bu sorunu en kısa sürede ve en güvenli şekilde çözmeye çalıştıklarını bildirdiler.Mürettebatın güvenliği için daha fazla açıklama yapmaktan kaçınılacağı, tüm ekibin güvende olabilmesi için bu konuya hassasiyetle yaklaşılmasının önemli olduğu da ayrıca belirtildi."

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