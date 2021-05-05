Siyaset Son dakika... CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika... CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldı

Siyaset

Son dakika... CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldı

Gelen son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 14:41 Son Güncelleme:
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "27'nci dönem milletvekili Aykut Erdoğdu’nun 04/05/2021 tarihinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanına hakaret teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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