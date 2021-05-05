Son dakika... CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldı
Gelen son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı.
05 Mayıs 2021, Çarşamba 14:41 Son Güncelleme:
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "27'nci dönem milletvekili Aykut Erdoğdu’nun 04/05/2021 tarihinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanına hakaret teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştır" denildi.