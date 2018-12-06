Son dakika: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu
31 Mart yerel seçimleri öncesi hem siyasi partilerde hem de kulislerde hareketlilik sürüyor. CHP'nin bugün yapacağı Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu toplantıları öncesi yansıyan son bilgilere göre 10'dan fazla şehirde adaylar belli oldu
CHP'de 31 Mart yerel seçimleri öncesi hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. CHP'de bugün MYK ve PM toplantıları yapılacak.
BAZI İLLERDE ADAYLAR BELLİ OLDU
CHP PM öncesi son kulis bilgilerine göre 10'dan fazla şehirde adayları belli oldu. CHP 6 büyükşehirde 5 başkanını yeniden aday gösterdi. Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Aydın'da Özlem Çerçioğlu ve Çanakkale'de de Ülgür Gökhan yeniden aday gösterilecek.
İşte adaylıkları kesinleşen isimler:
Aydın Büyükşehir Belediyesi: Özlem Çerçioğlu
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Yılmaz Büyükerşen
Hatay Büyükşehir Belediyesi: Lütfi Savaş
Malatya Büyükşehir Belediyesi: Soner Gökçe
Muğla Büyükşehir Belediyesi: Osman Gürün
Edirne: Recep Gürkan
Sinop: Barış Ayhan
Çanakkale: Ülgür Gökhan
Karaman: Emin Ege
Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu
Mardin: Süleyman Sarı
Tunceli: Yusuf Kenan Aydın
Tekirdağ: Kadir Albayrak,
Bilecik: Semih Şahin
Ardahan: Faruk Demir
Malatya Büyükşehir Belediyesi: Soner Gökçe