Son dakika: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu 31 Mart yerel seçimleri öncesi hem siyasi partilerde hem de kulislerde hareketlilik sürüyor. CHP'nin bugün yapacağı Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu toplantıları öncesi yansıyan son bilgilere göre 10'dan fazla şehirde adaylar belli oldu