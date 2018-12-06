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Son dakika: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu

31 Mart yerel seçimleri öncesi hem siyasi partilerde hem de kulislerde hareketlilik sürüyor. CHP'nin bugün yapacağı Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu toplantıları öncesi yansıyan son bilgilere göre 10'dan fazla şehirde adaylar belli oldu

06 Aralık 2018, Perşembe 15:13 Son Güncelleme:
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Son dakika: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu

CHP'de 31 Mart yerel seçimleri öncesi hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. CHP'de bugün MYK ve PM toplantıları yapılacak.

BAZI İLLERDE ADAYLAR BELLİ OLDU

CHP PM öncesi son kulis bilgilerine göre 10'dan fazla şehirde adayları belli oldu. CHP 6 büyükşehirde 5 başkanını yeniden aday gösterdi. Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Aydın'da Özlem Çerçioğlu ve Çanakkale'de de Ülgür Gökhan yeniden aday gösterilecek.

İşte adaylıkları kesinleşen isimler:

Aydın Büyükşehir Belediyesi: Özlem Çerçioğlu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Yılmaz Büyükerşen

Hatay Büyükşehir Belediyesi: Lütfi Savaş

Malatya Büyükşehir Belediyesi: Soner Gökçe

Muğla Büyükşehir Belediyesi: Osman Gürün

Edirne: Recep Gürkan

Sinop: Barış Ayhan

Çanakkale: Ülgür Gökhan

Karaman: Emin Ege

Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu

Mardin: Süleyman Sarı

Tunceli: Yusuf Kenan Aydın

Tekirdağ: Kadir Albayrak, 

Bilecik: Semih Şahin

Ardahan: Faruk Demir

Malatya Büyükşehir Belediyesi: Soner Gökçe

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