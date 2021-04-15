Son dakika! Cinci hocaya verilen ceza belli oldu

İstanbul’da kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Burhan Dalğali taciz görüntüleri ortaya çıkınca tutuklanmıştı. Dalğali’nin fotoğraflarının PKK terör örgütü üyeliği suçundan aranan Tuncer D. isimli kişinin sosyal medya hesabında tespit edilince bu kez de, “örgüt propagandası yapmak” suçundan hakkında dava açılmıştı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Burhan Dalğali katılmadı.

“ÇEKTİK PAYLAŞTIK”

Duruşmada Dalğali’nin bir yakını tanık olarak dinlendi. Tanık Tuncer Dalğali verdiği ifadede, “100 kişinin katıldığı bir iftardı. O zaman her şey süt limandı. Serbestti, çektik paylaştık” dedi. Alınan tanık ifadesi ve savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Burhan Dalğali’nin, “PKK terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.