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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev tarafından Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

Siyaset

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev tarafından Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile Azerbaycan'a geldi. Erdoğan, Birinci Ağalı Köyü'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

26 Ekim 2021, Salı 16:30 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.


İLK DEVLET BAŞKANI OLDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu. ​​​​​​​Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev, daha sonra havalimanı binasını gezip, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'a geldi.


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