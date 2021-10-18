Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Meclisi Genel Kurulu’na hitap etti.





İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Her alanda iş birliğini geliştirmenin yollarını arayacağız. Misafirperverlikleri ile bizi kendi evimizde hissettiren Angolalı dostlarımıza teşekkür ediyorum.

Meclisler millet iradenin vücut bulduğu demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. TBMM 1920 yılından bu yana kaldığı zorluklardan yılmadan çalışmalarına devam etmektedir. İşbirliğimiz tüm taraflar için verimli ve kazançlı olacaktır, geçmişteki sancıları yeniden yaşamamak için potansiyellerimizi bir araya getirmeliyiz.

TARİHİNDE SÖMÜRGECİLİK LEKESİ OLMAYAN BİR MİLLETİZ

Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir milletiz. Bugün de dünya 5'ten büyüktür diyerek dünyadaki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz. İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşının galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz.

AFRİKA KITASINA YÖNELİK ORYANTALİST YAKLAŞIMLARI REDDEDİYORUZ

Afrika halklarının bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını halen kabullenemeyenler var. Son dönemde bu hazımsızlığın nüksettiğine şahit oluyoruz. Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz.

TÜRKİYE, AFRİKA'NIN ÖNEMİNİN FARKINDA

Kıta ile ilişkilerimizi ilerletirken Afrikalı kardeşlerimizin engin birikimlerinden istifade etmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte diplomatik ağımızın genişlemesine büyük önem veriyoruz. Ankara'da Büyükelçiliği olan Afrika ülkelerinin sayısı 37'ye ulaştı. Bu durum karşılıklı güvenin doğal bir yansımasıdır. Türkiye, Afrika'nın sahip olduğu önemin farkındadır. Angola, bölgesinin parlayan yıldızıdır. Türkiye de her alanda yaptığı yatırımlarla dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisidir.

KITANIN EN BÜYÜK İHTİYACI İÇİN BURS PROGRAMI DÜZENLEDİK

Kıtanın en büyük ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağı için burs programı düzenledik. 5 bin civarında lisans, yüksek lisans ve doktora alanında ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz.

Birinin üretici, diğerinin tüketici olduğu bir denklemi asla kabul etmiyoruz. Bizim amacımız birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak ve birlikte yol yürümektir.







