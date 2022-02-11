Siyaset Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ile görüşecek

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ile görüşecek

Siyaset

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi kabul edecek.

11 Şubat 2022, Cuma 16:29 Son Güncelleme:
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Koronavirüs testi negatife dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Vahdettin Köşkü'nde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini kabul edecek.

Erdoğan daha sonra ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya gelecek.


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