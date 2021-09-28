Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim sonunda Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.
28 Eylül 2021, Salı 17:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekim ayı sonunda Roma'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. Erdoğan'ın, ekim sonunda Roma'da yapılacak G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.
BUNLARI DA OKUYUN