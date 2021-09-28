Siyaset Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden ile görüşecek

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden ile görüşecek

Siyaset

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim sonunda Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.

28 Eylül 2021, Salı 17:05 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekim ayı sonunda Roma'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. Erdoğan'ın, ekim sonunda Roma'da yapılacak G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.

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