Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu akşam yeni kararlar açıklayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Koronavirüs sebebiyle kongrelerimizi arzu ettiğimiz şekilde yapamasak da coşkumuzda, heyecanımızda hiçbir eksiklik yaşanmıyor. İnsanımızın sağlığını riske atmadan, tedbirlere uyarak kongrelerimizi birer demokrasi şölenine çeviriyoruz. Kongrelerimiz vesilesiyle bir taraftan kardeşliğimizi güçlendirirken diğer yandan kadrolarımızı yeniliyoruz.

'FETÖ taktikleri ile...'

FETÖ taktikleri ile önüne arkasını kırpıp kuşa çevirdikleri görüntüler üzerinden bizim şu coşkumuzu örselemek isteyenler boşa uğraşıyor. Mızrak çuvala sığmaz, hakikat güneşi balçıkla sıvanmaz. Her seferinde iftiranın dozunu biraz daha artırsalar da milletimizin şahsıma ve partimize yönelik teveccühünün önüne geçemiyorlar.

'Kılıçdaroğlu sen de yüz var mı?'

Bay Kemal acaba sen o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? Utanmadan sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır diyorsun. Sende yüz var mı ya? Sen nasıl oluyor da 5 yıldır, 6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere bunların sorumlusu nasıl diyorsun. Terbiyesiz herif. Sana Milli Savunma, İçişleri Bakanı'mı gönderiyorum seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin. Utanmadan sıkılmadan Cumhurbaşkanı'na fatura kesmeye kalkıyorsun. Senin bu yaklaşımlarınla terörizmle mücadeleyi durdurmayacağız. Sen teröristlerle kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin. Ama biz Gara'da, Cudi'de Besler Deresi'nde mücadelemizi sürdüreceğiz sen de tribünlerden seyret. Hırsları için Türkiye düşmanlarına el açan müstevlilere inat biz bu mücadeleyi milletimizle birlikte veriyoruz. Bay Kemal bir kere 'terörist' de ama diyemez. Kılıçdaroğlu bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık.

'Yeni kararlar açıklayacağız'

Şu anda aşılamada 5 milyon 200 bin kişi geçtik. Yoğun bir şekilde de aşılama kampanyası devam ediyor. O çok büyük olduğunu söyleyenlerin falan böyle bir durumu yok. Kısıtlamaların işçi, esnaf ve çalışanlar üzerindeki yükünü azaltmak için destek paketleri açıkladık. Bugün de Kabine'de aldığımız kararları millete seslenişte açıklayacağız. Yine bugün de yeni kararlar açıklayacağız Şehir hastanelerimiz başta olmak üzere sağlık tesislerimiz salgınla mücadelede baş rol oynadı. İsraf dedikleri, ne gerek var diyerek çamur attıkları bu hastaneler on binlerce vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile oldu.

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