Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Açılış töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Millet Bahçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Hekimbaşı Millet Bahçemizin özelliği de gürültü kirliliğini önlemek için 5735 metrekare gürültü bariyeriyle donatılmış olmasıdır.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti bu güzel şehre yeni eserler kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Görüntüsü sefil, İnsanı mutsuz İstanbul'u küresel bir merkez haline getirmeyi başardık.

"HEDEFİMİZ 404 MİLLET BAHÇESİNİ 2023 YILINDA TAMAMLAMAK"

Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk. Hedefimiz 2023 yılında 404 millet bahçesinin tamamını bitirmektir.

"DÜNYADA İLK SIRALARDA YER ALACAK"

Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi, dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacak.

İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğum zaman bu Ümraniye'nin hali neydi? Bu hale getirdik. İstanbul'da başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarını 81 ilin tamamına yaydık.

Hanımlarımızla birlikte 2023 zaferini ilan ediyoruz. Buna hazırız değil mi? Şu güzelim millet bahçesine bak, aman yarabbim. Az önce içinde dolaştık, Ümraniye'ye bu yakışırdı. Tüm emeği geçenleri kutluyorum.

Bugün İstanbul'la birlikte 6 ilimizi kapsayan özel çevre koruma planını da Resmi Gazete'de yayımladık. Aldığımız bu kararla Marmara Denizi'mizi koruma altına alarak sorunları çözüme kavuşturabileceğiz.

ÜMRANİYE'NİN HALİ NEYDİ?

Kardeşlerim Gabar'da terörü gömdük. Bay Kemal ve avanesi bunlar terör örgütüyle beraber hareket ettiler onları da gömdük. Terör örgütünün başı cezaevinde, bunlar da onlarla beraber hareket ediyor. İP de, CHP'de onlarla beraber. Hani siz terör örgütüne karşıydınız?

İHA ve SİHA'larımızla Libya'da, Azerbaycan'da, Karabağ'da varız, varız da varız. Suriye'de terör örgütüyle mücadele veriyoruz. Bay Kemal Suriye'yle beraber. Bay Kemal sen YPG'yle beraber oldun. Onları da gömeceğiz.

Kardeşlerim şehir hastanelerimiz başta olmak üzere bir devrim gerçekleştirdik mi? 45 günde Sancaktepe'de şehir hastanesi yaptık. Aynı şekilde Avrupa Yakası'nda da yaptık. Biz bu gayretle yola devam ediyoruz.

Yatırım, üretim ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa şaşkın, dünya şaşkın. Bu gidişi görünce şok oldular. Bu yıl sonu itibarıyla büyüme oranımız yüzde 9'u aşacak.

Bedeller ödedik ve ödüyoruz. Kardeniz'den doğal gazı çıkarmaya başladıktan sonra hem devlet hem halkım kazanacak. 2023 önemli bir dönemeçtir. Tek millet, tek bayrak, tek vatan diyerek bu yola devam ediyoruz. Allah'ın izniyle bu yükselişi devam ettireceğiz. Yarın inşallah Batman'dayız.



