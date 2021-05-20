Siyaset Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e dava açtı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e dava açtı

Siyaset

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e dava açtı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında tazminat davası açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'e dava açmasının nedeni ise, İYİ Parti liderinin grup toplantısında Erdoğan için yaptığı 'Netahyahu' benzetmesi.

20 Mayıs 2021, Perşembe 12:49 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ifadeleriyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'e 250 bin TL'lik tazminat davası açtığı bildirildi.

'NETANYAHU' BENZETMESİ YAPMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Netahyahu' benzetmesi yapmıştı. Tepki çeken açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e 250 bin liralık tazminat davası açtı.



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