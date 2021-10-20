Türkiye Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da konuştu: İşbirliğimizi derinleştirmekte kararlıyız
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da konuştu: İşbirliğimizi derinleştirmekte kararlıyız

Türkiye

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da konuştu: İşbirliğimizi derinleştirmekte kararlıyız

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nijerya'da mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, 'Az önce imzalamış olduğumuz anlaşmalar ziyaretimizi taçlandırmıştır. Türkiye - Nijerya ilişkilerini tüm cepheleri ile gözden geçirdik. İşbirliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştığımızı memnuniyetle müşahede ettik.' diye konuştu.

20 Ekim 2021, Çarşamba 14:42 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

2 gün önce Sokota'da pazar yerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. 5 yıl aradan sonra gerçekleştirdiğim bu ziyaretin ilişkilerimizi bir üst düzeye çıkaracağına inanıyorum.

Az önce imzalamış olduğumuz anlaşmalar ziyaretimizi taçlandırmıştır. Türkiye - Nijerya ilişkilerini tüm cepheleri ile gözden geçirdik. İşbirliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştığımızı memnuniyetle müşahede ettik.

Nijerya, Türkiye'nin Afrika'daki en eski temsilciliklerinden birine işbirliği yapıyor.



Nijerya ile işbirliğimizi daha ileriye taşımaya kararlıyız. Pek çok Nijeryalı gencin Türkiye'de eğitim görmesinden özellikle mutluluk duyuyoruz. Türkiye olarak dost ve kardeşimiz Nijerya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konusundaki iş birliğimizi güçlendiriyoruz.

Türkiye'de çeşitli sayıda terör örgütü ile mücadele ettik. FETÖ'nün Nijerya'daki yasa dışı faaliyetleri ile ilgili Nijerya makamları ile gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz. 



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