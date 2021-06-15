Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa’da ortak basın toplantısı düzenledi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bugün farklı bir heyecanın, duygunun içerisindeyiz. Daha önce vermiş olduğumuzun sözü bugün yerine getirmiş bulunuyor. 44 günlük savaşın ardından Karabağ sahiplerine hamdolsun geçmiş oldu. Ermeni işgalinden kurtulmuş oldu. Arkadaki fonda görülen bina aslında ne yazık ki bu şahaserleri ne hale getirdiğinin ifadesi.

Bir tarafta valilik binası öbür tarafta da ne yazık ki Ermenilerin yerle yeksan ettikleri bir bina. Tabi 15 Haziran Azerbaycan Milli Günü vesilesiyle milli lider Haydar Aliyev'i rahmetle anmadan geçemeyeceğiz. Kahraman Azerbaycan ordusunun Karabağ zaferinin sevincini geçtiğimiz yılın 10 Aralık günü Bakü'de paylaşmıştık. O gün yine bambaşka bir coşku vardı. 6 ay sonra bu defa kadim şehir Şuşa'da kendisiyle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Bölge inşallah havalimanlarına da kavuşacak. Havalimanlarına da kavuştuktan sonra buralarda geliş-gidişler daha da artacak. İnanıyorum ki turizmde de ciddi bir sıçramayı yaşayacak. Karabağ tekrar eski ihtişamına kavuşacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok. TOKİ ile birlikte burada bölgenin tamamında atmayı planladığımız adımlar var. Birlikte çalışarak inşallah bu adımları atacağız.

Altılı platformla birlikte artık istiyoruz ki bölge suhuletle, barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun. Ermenistan uzatılan iyi niyet elini tutmalı. Tarihi fırsatın gerçekçi olmayan heveslerle kaçırılmaması en büyük temennimiz. Bölgedeki herkesin nefret ve tahrik siyasetinden vazgeçmesi şarttır.

Türkiye olarak Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz.

ALİYEV'İN AÇIKLAMALARI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarından satır başları şöyle;

İmzalanan Şuşa Beyannamesi yeni iş birliklerimizin teminatıdır. Bundan sonra da birbirimizin yanında olacağız. Şuşa Beyannamesi savunma sanayisinde ve nakliyede karşılıklı yardımı içeriyor. Şuşa'da dalgalanan Azerbaycan ve Türkiye bayrakları bizim beraberliğimizi gösteriyor.

Türkiye'nin desteğini hiç unutmayacağız Karabağ muhaberesi sonrası Ermenistan diz çöktü, teslim oldu. Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliği birdir ve ebedidir.

ŞUŞA BEYANNAMESİ'NDEN

- Şuşa Beyannamesi'nde Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan-Kars demir yolunun, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

- Azerbaycan, Ermenistan'ın 30 yıl süren saldırısına son verilmesi, işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında Türkiye'nin desteğine yüksek değer vermektedir.

- Taraflar, işgalden kurtarılan topraklarda Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerine Türkiye'nin katkısının önemli rol oynadığına vurgu yapar.

- Taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde taraflar birbirine gerekli yardımı yapacak.

- Taraflar, iki devlet arasında geliştirilen ve onların çıkarlarına uygun askeri-siyasi iş birliğinin üçüncü devletlere karşı olmadığını belirtirler.

- Şuşa Beyannamesi'nde Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması girişimlerinin bölgede barış ve istikrara zarar verdiği vurgulandı.

- Şuşa Beyannamesi'nde tarafların Güvenlik Konseylerinin milli güvenlik konularında düzenli olarak ortak toplantılar yapacağı bildirildi.