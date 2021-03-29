Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milletimizle paylaştığımız reform gündemimizi belirlediğimiz takvime uygun şekilde yürüttük. Ekonomide cari açığının azaltılmasına üretimin güçlendirilmesine yönelik çok sayıda reformu hayata geçirdik. İnsan Hakları Eylem Planı'nı kamuoyuna sunduk. 3 hafta önce de ekonomi reformlarımızı kamuoyuna açıklamıştık.

Hukuktan ekonomiye kadar uzanan ve milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanan reform programlarımızın takvimlerine uygun şekilde yürümesini sağlayacağız. Bir bu reformlara sahip çıkacağız.

YENİ ANAYASA SÜRECİ

En önemli reform başlığımız milletimize verdiğimiz sivil anayasa sözümüzdür. Anayasalar yaşayan metinler olduğu için elbette gerektiğinde değiştirilebilir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemize kazandırdıklarını salgın sürecinde daha iyi gördük. Hızlı karar alma mekanizması ülkemizi bu dönemde pozitif yönde ayrışmasını sağlamıştır. Sistemi artık üçüncü yılına yaklaşan tecrübeler ışığında geliştirilmesi gerektiğinin farkındayız. Yeni anayasa için her türlü görüşe ve teklife açığız. Gelecek nesillerin bizi hayırla yad etmesini sağlayan yeni bir anayasayı ülkemize kazandıracağımıza inanıyorum. Yeni anayasa süreci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tahkimi açısından da bir fırsat olacaktır.

''TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPIN''

Dünyanın en güzel ve kadım coğrafyasındaki bin yıllık varlığımızı sürekli güçlendiriyoruz.

Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan aşılama çalışmalarında oldukça ileri bir seviyedeyiz. Tüm yatırımcılara bir kez daha sesleniyorum: Gelin Türkiye'ye yatırım yapın. Bugün yatırım yapanlar da çok kısa bir sürede aynı kazançları elde edeceklerdir. Ülkemizde yapılacak yatırımların küresel düzeyde tasarlanması ve gerçekleştirilmesi gerekiyor.

2023 HEDEFLERİ

Vatandaşlarımıza evlerindeki altın ve dövizi, finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlıyorum.

Ekonomimizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelleri üzerinde yükseltiyoruz. Tuzakları bozarak önümüzde çıkan engelleri birer birer aşarak yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizi 2023 hedeflerine kavuşturmakta kararlıyız. Türkiye'nin önünü başka türlü kesemeyeceklerini anlayanlar şimdi de gözlerini milletimizin birliğine dikmiştir. Milletimiz bu oyunu gördüğü için istiklali ve gözü gibi sakındığı evlatlarına emanet edeceği istikbali etrafında sıkı sıkıya kenetlenmiştir.

ERDOĞAN YENİ RİSK HARİTASINI AÇIKLADI

Salgın döneminde işleri azalan esnaflarımızın, öğrencilerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tüm imkanlarını sonuna kadar zorluyoruz. Şartların el verdiği her adımda milletimize nefes aldırmaya, esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz. Dünyanın pek çok ülkesine göre tedbirleri en akılcı uygulayan ülkeler arasındayız. Vaka, hasta ve ölüm sayıları arttığında, tedbirleri güncellemek zorunda kalıyoruz. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını ilişki içinde bulunduğumuz ülkelerden daha aza düşüremezsek, küresel ticaretten geri kalırız. Vatandaşlarımızı tamam diye ifade ettiğimiz kurallara sıkı sıkıya riayet etmeye davet ediyorum. Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşan sayıyla sahada görmeye başladık. Genel olarak her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta yoğun bakım hasta sayıları aynı düzeyde yükselmiyor. Bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye zorlamaktadır. İllerimizi düşük riskli orta yüksek ve çok yüksek riskli belirleyerek renklere ayırmıştık.

RAMAZAN AYI YASAKLARI

Cumartesi de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kırmızı şehirlerde hafta sonu yasağı hafta sonu cumartesi ve Pazar uygulanacaktır. Ramazan ayı boyunca işletmelerin tamamı paket servisi yapacak. Toplu iftar ve sahur gibi faaliyetler gerçekleştirilmeyecek. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek.

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 - 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

Ramazan ayı boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.



