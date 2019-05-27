Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan darbeciler tarafından idam edilen Adnan Menderes'i anarak "27 Mayıs 1960 tarihi, milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır. Darbenin 59. yılında darbeciler tarafından idam edilen merhum Menderes ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum." dedi.