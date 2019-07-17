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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbil'deki saldırı ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil'deki saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum" dedi.

17 Temmuz 2019, Çarşamba 16:36 Son Güncelleme:
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbil'deki saldırı ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili, Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir" ifadelerini kullandı.

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