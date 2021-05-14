Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kontrollü normalleşmenin pazartesiden itibaren başlayacağını belirterek, "Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz" dedi.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kontrollü normalleşme ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme uygulamasına başlıyoruz" dedi.





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Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

"Vaka sayısındaki düşüşü gördük, görüyoruz. Bu sayıyı çok daha aşağılara çekmeyi umuyoruz. Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme uygulamasına başlıyoruz. Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir."

"Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Sağlık hizmetlerindeki başarısını sosyal ve ekonomik desteklerle taçlandıran Türkiye, kendini kriz ikliminin dışında tutabilmiştir. Yeni yatırım ve istihdam arayışlarındaki yükseliş başta olmak üzere pek çok gösterge, ülkemizi aydınlık yarınların beklediğine işaret ediyor."

OKULLAR BU YILI UZAKTAN TAMAMLAYACAK

Öte yandan Türkiye'nin 17 Mayıs sonrası normalleşme planına göre okullar bu yılı uzaktan eğitim ile tamamlayacak, kafeler ve restoranlar saat ve müşteri kotası ile açılacak. Turizm ile ilgili hazırlıklar da tüm hızı ile devam ediyor. Oteller çok sıkı önlemler alacak. Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve gizli denetçiler ile üç taraflı bir denetim yapılacak.

ANADOLU'YA GİDENLERİN DÖNÜŞLERİ İÇİN ÖNLEM

Tam kapanma öncesi büyükşehirlerden Anadolu'ya gidenlerin geri dönüşleri de endişe yaratıyor. Tam kapanma kararının bitmesiyle tekrar büyükşehirlere dönecek kişiler için önlem alınması gerektiği belirtiliyor. Normalleşme kapsamında ilk olarak berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmelerin açılabileceği konuşuluyor. Restoran ve kafelerin de dış alanlarını kullanarak saat ve müşteri kotasıyla açılabileceği konuşuluyor.

DÜĞÜN, NİŞAN, TAZİYE, ASKER UĞURLAMA...

Kademeli açılma süreci içerisinde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlara vaka sayılarının daha da düşmesinden sonra izin verilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyerek "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

17 MAYIS SABAHINI HEP BİRLİKTE BİR GÖRELİM

'Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak?' sorusunu yanıtlayan Bakan Soylu, "17 Mayıs 05.00’e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00'ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Daha sonra ne olacağını vatandaşımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah" demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı'na ilişkin mesaj paylaşmış vemesajında "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kademeli normalleşme planını açıklamasının beklendiği Kabine Toplantısı'nın 17 Mayıs pazartesi günü yapılacağı biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantının ardından normalleşme planını duyuracak.











