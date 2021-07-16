Türkiye Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MSÜ'de mezuniyet töreninde önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MSÜ'de mezuniyet töreninde önemli açıklamalar

Türkiye

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MSÜ'de mezuniyet töreninde önemli açıklamalar

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 8. Dönem Karargâh Subaylığı ve 3. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuşma yaptı.

16 Temmuz 2021, Cuma 16:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; 

80'i farklı ülkeden olmak üzere toplam 240 subayımız mezun oluyor. Üniversite bünyesindeki fakülteden mezun olarak TSK'ya katılan her subayımız ordumuzun gücünü arttırmaktadır. Türkiye, dünyanın en eski kurmay eğitim sistemini de kurmuş bir ülkesidir. Bizim tarihimizdeki pek çok müessese Batılıların modern dönemde önümüze çıkardıklarının ilhamıdır. Yeni seviyede TSK'nın insan kaynağı ve eğitim kalitesi itibariyle mümkün olan en güçlü konuma ulaşması hayati öbeme sahiptir. FETÖ'cü hainlerin yol açtığı kayıplara rağmen bu doğrultuda önemli adımlar attık. TSK, sınırlarımızı koruma, doste ve kardeş ülkelere destek gösterme konusundaki performansıyla destan üzerine destan yazıyor. Sistem ve teknoloji önemli olmakla birlikte meselenin özünde insan olduğunun da farkındayız. 

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Prof. Dr. Akova: Aşı olmayanlar kapalı mekânlara alınmasın
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yaba dergisi ve Aydın
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Dünden devam
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Hatalardan ders çıkabildik mi?
Hakan Çelik
Şirin Sever
Plajda niye balık değil lahmacun yiyoruz?!
Şirin Sever
Banu Şen
Fındık diyarı Giresun/Piraziz
Banu Şen
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ankara Valiliği, Kurban Bayramı süresince alınacak tedbirleri duyurdu