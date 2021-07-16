Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

80'i farklı ülkeden olmak üzere toplam 240 subayımız mezun oluyor. Üniversite bünyesindeki fakülteden mezun olarak TSK'ya katılan her subayımız ordumuzun gücünü arttırmaktadır. Türkiye, dünyanın en eski kurmay eğitim sistemini de kurmuş bir ülkesidir. Bizim tarihimizdeki pek çok müessese Batılıların modern dönemde önümüze çıkardıklarının ilhamıdır. Yeni seviyede TSK'nın insan kaynağı ve eğitim kalitesi itibariyle mümkün olan en güçlü konuma ulaşması hayati öbeme sahiptir. FETÖ'cü hainlerin yol açtığı kayıplara rağmen bu doğrultuda önemli adımlar attık. TSK, sınırlarımızı koruma, doste ve kardeş ülkelere destek gösterme konusundaki performansıyla destan üzerine destan yazıyor. Sistem ve teknoloji önemli olmakla birlikte meselenin özünde insan olduğunun da farkındayız.