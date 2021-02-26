Son dakika haberi.... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında çok önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren kısıtlamaların esnetilmesine ilişkin kararların Bilim Kurulu tavsiyeleriyle birlikte pazartesi günü toplanacak Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını belirti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Lokantalarla ilgili, cafelerle ilgili ne gibi adımlar atarız bunların kararını pazartesi günü Kabine toplantısında ele alacağız ve toplantı sonrası tüm halkıma ifade edeceğim" ifadelerini kullandı.





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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

ERMENİSTAN'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ

Ermenistan'da yapılan darbe girişimi. Darbenin her türlüsüne karşıyız. Şunu da çok açık söylemem lazım. Askerin devreye girmek suretiyle burada adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey değil. Bir değişiklik yapılacaksa bunu Ermenistan halkı yapacaktır.

KISITLAMALAR KALKACAK MI?

Bu konuda biliyorsunuz bir sözüm var. Bizim bir Bilim Kurulu'muz var. Bilim Kurulu'nun çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu orada Sağlık Bakanı'mız bize takdim edecek. Bizler ne gibi tedbirler alabiliriz. Lokantalarla ilgili, cafelerle ilgili ne gibi adımlar atarız bunların kararını pazartesi günü Kabine toplantısında ele alacağız ve toplantı sonrası tüm halkıma ifade edeceğim.

KANAL İSTANBUL TARTIŞMASI

Her türlü adımı atmış bulunuyoruz. Bu işten ne ana muhalefet anlar ne de İBB anlar. İstanbul'da benim belediyeyi devraldığım dönem gibi çöp dağları yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin? İstanbul halkı eski Türkiye özlemine mi dönüştü? İnadına ifadesine ben İstanbul'a bir güzellik kazandıracağız ve bu yeni değil çılgın proje diye tabir ettiğim projedir. Alternatifleriyle hazırdır. Bu projeyi biz Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle dünya bu projeyi hayran hayran gelip yerinde izleyecek.