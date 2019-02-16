Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Edirne öyle bir şehirdir ki, ona dikkatle bakanlar milletimizin tarihini bu şehirden görebilir. Fatih Sultan Mehmet işte böyle bir şehirde dünyaya geldi. Çok çalışarak Edirne'yi ve ilçelerini Fatih Sultan Mehmet'e layık olanlar yönetmeli artık.

Türbeleriyle, şehitlikleriyle, köprüleriyle, minareleriyle Edirne bolluktur, berekettir.

EDİRNE 31 MART'TA KURTULACAK

Hep çok çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem inşallah Edirne'nin önünde yeni bir ufuk açıyoruz. Edirne çöp, çukur ve çamur zilletinden kurtulacaktır diyorum. Edirne'nin sırtında yıllardır gezenlerden 31 Mart'ta kurtulacaksınız.

Ülkemizin diğer vilayetlerinde olduğu gibi Edirne'ye de hizmet ettik. Son 17 yıldır Edirne'ye 15 milyar lira yatırım yaptık. Türkiye'de sosyal devlet ilkesini en uygun şekilde uygulayan AK Parti olmuştur.

Edirne'ye 16 yılda 189 kilometre bölünmüş yol yaptık. Edirne il sınırları içerisindeki demir yollarını komple yeniledik. Onlar konuşur biz yaparız.

Trakya için Ergene nehri hayata döndürülecek. Peki bu fabrikanın çevresinde hangi belediye var, CHP belediyesi. Bu Bay Kemal sadece yalan üretir,iş üretmez. SSK'nın genel müdürüyken sağlık sistemini nasıl çökertti biz biliriz. Ama şimdi şehir hastanelerimizle biz bir şeyi gerçekleştirdik. “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi.” demiş Kanuni.

Ergene için bekleyemeyiz. 13 tane arıtma tesisi inşaa ettik. CHP ne yaptı, hiç. Biz yaptık biz. Edirne'ye suyu yeniden biz getirdik.

Edirne'yi taşkınlardan korumak için Kanal Edirne projesini başlatacağız. Edirne'yi Meriç'in taşkınlarından koruyacağız. Çiftçimize Edirne'de 2,6 milyar lira tarımsal destek verdik. Ama Bay Kemal görmüyor, bilmiyor. Bunlar resmi rakamlar. Doğal gazı Edirne'nin birçok ilçesine AK Parti getirdi. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz.

5 MİLYAR DOLAR

Bize düşen anlatmak, oy vermek vatandaşın kendi takdiri... Bilen bilmeye anlatmalı.

Enerji konusunda size bir müjde vereyim. Trakya'da 3 milyar metreküp yeni gaz sahaları keşfettik. 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılar bu keşif. 5 milyar dolar cebimizde kalacak.

Biz tüm arkadaşlarım Kartal'da Cuma günü ziyaretlerimizi yaptık. Cenaze törenine katıldık 9 vatandaşımızın. Sen neredeydin Bay Kemal. Yalan söylemeye devam ediyor

Çeşitli görevlerle 25 yıldır milletimin hizmetindeyim. Hakkımdaki yalan iddialara rağmen yolumuza devam ettik. Laikli feveranıyla bizi vurmaya çalıştılar. Aksine Türkiye bizim dönemimizde olduğu kadar hiç özgür olmadı. Herkes istediği gibi yaşıyor. Azınlıklar bizim dönemimizde haklarını en geniş şekilde kullanabildi.

Onlar batıda anyı şeyleri bize karşı yapmadılar. Tam aksine, batıda camilerimiz bombalanıyor, yakılıyor. Almanya'da Batı Trakya'da aynı şey... Sayın Çipras ile görüştüğümde aynı şeyi söyledim. Dedim ki, bak bizlerden bir şeyler istiyorsunuz, ruhban okulunu istiyorsunuz. Ben de dedim ki, Fethiye Camii'ni açalım... "Camiyi açıyoruz" dediler. Minaresi niye yok? Kızlarım, kilise çan kulesi olmadan olur mu? Biz diyoruz ki çan kulesiyle mi yapacaksın? Gel yap. Ama bizim camimizin de mütemmim cüzü nedir? Şu semaya yükselen minarelerdir. Ya işte diyor "muhalefet beni eleştiriyor" Ya biz siyasetçiyiz, kendimize güveneceğiz. İstedikleri kadar eleştirsinler. Batı Trakya'da Türk ismine dahi tahammül edemiyorsunuz; Türk, Türk... Ama bizim böyle bir derdimiz yok, istediğin yerde Rum ismini kullan.











