Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tarihiyle, tabii güzellikleriyle, türküleriyle el sanatlarıyla ülkemizin göz bebeği olan Denizli. Seni hasretle selamlıyorum. Denizli'nin bütün yiğitlerini, efelerini, zeybeklerini yürekten selamlıyorum.

1071'den beri toprağa düşen bütün şehitlerimize rahmet diliyorum.

Bilirsiniz Özay Gönlüm sazına yarenim derdi. Bizim içinde Denizli yardır, yarendir. Şu meydana bakınca Özay Gönlüm'ün samimiyetini çok daha iyi anlıyorum.

AK Parti'ye yoldaşlık yapan Denizli'ye en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yüzde 48 şahsımı Cumhurbaşkanlığı'nı tekrar layık gördüğünüz için sizlere bir kez daha teşekkür ederim.

"ADAY BİLİNSİN AMA KİMİN ADAYI OLDUĞU BİLİNMESİN"

Denizli 24 Haziran'da yüzde 50 oy oranıyla Cumhur İttifakı'nı 1 numara yaptı. Biz Denizli'nin oy oranlarının tüm Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz. Şu anda Cumhur İttifakı'nın karşısında zillet ittifakı var.

Ankara'da zillet ittifakının adayının afişlerinde partilerin logoları yok. Bilerek koymuyorlar çünkü aday bilinsin ama kimin adayı olduğu bilinmesin istiyorlar. Ama milletimiz bunu yemez. İnşallah 31 Mart'ta milletimiz bunlara Osmanlı tokadını vuracaktır.

Maalesef istediğimiz konsolidasyon hala yok. Bunu başarmalıyız ve başaracağımıza da inanıyorum. 31 Mart'ın ehemmiyetini herkese anlatmalıyız. Bu seçim sadece belediye seçimi değil aynı zamanda bir beka seçimidir. Bunu herkese anlatmalısınız.

Siyaset gönüller kazanma sanatıdır. Bunun yoluda millete hizmet etmekten geçer. Bir siyasetçi ortaya koydukları eserlerle konuşur. Biz son 16 yılda 14 kez karşınıza çıktık. Sizleri hakem kıldık. Milletimizin onayıyla rotayı sizlerle çizdik. Başarlarımızın tamamını sizlerle beraber çıkardık. Türkiye'nin 17 yıllık kazanımlarının hepsinde bizimle birlikte sizin de imzanız bulunuyor.

Alan eldik, veren el olduk. IMF kapılarında sürünüyordu Türkiye. Göreve geldiğimizde IMF Başkanı'yla konuştum. "Bu ülkeyi idare eden benim sen değilsin" dedim. Mayıs 2013'te IMF'ye borcumuzu kapattık. Bay Kemal diyor ki "IMF'e gidecekler". Sizin borçlarınız biz sildik. Borcu alanlar zaten sizdiniz. Bu oyunları biz bozuk. Bakın Kemal Derviş nerede şimdi? Onu gönderenlerin yanında, Amerika'da...

HERKES ORADAYDI SEN NEREDEYDİN!

Kurdukları tüm tezgahları bozduk. Patlıcan biber tegahlarını da bozduk. Tanzim satışla fiyatları yarı yarıya indirdik. Daha da inmezse bu sistemi büyüterek devam ettiririz. Kimse buna serbest piyasa demesin. Vatandaşlarımızın ekmeğini kimseye yedirtmeyiz. Gezi'de, çukur eylemlerinde, 17-24 Aralık kumpasını, 15 Temmuz yanımızdaydınız. Ama Bay Kemal neredeydi? Biz Atatürk Havalimanı'na geldiğimizde Bay Kemal FETÖ'cülerin nezaretinde Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş. Herkes oradaydı sen neredeydin! Haberi olsa o da gelirmiş. Milyonlar geldi sen nasıl duymadın! Buna artık gereken dersi verin CHP'ye oy veren vatandaşlarım. Terör uzantısı HDP ile yan yana yürüyor bu.

Denizli'yi layık olduğu hale nasıl getirdiyse, İzmir'i de kurtaracağız. İzmir'e içinizden birini Nihat Zeybekçi'yi getiriyoruz.

BEREKET KUYRUĞU

İki türlü kuyruk vardır. Ekmek yağ kuyruklarını bilir annelerimiz. Yokluk kuyruğu, benzin kuyruğu, yağ kuyruğu. Bizim kuyruğumuz varlık kuyruğu. Vatandaşımız ucuza alışveriş yapıyor. Bu kuyruk bereket kuyruğudur, fırsatçılara ders verme kuyruğudur. Isparta'da dediler ki 400 ton elma var. Hemen tanzime göndereceğiz bu elmaları, depoları boşaltacağız.

Son 17 senede aramıza fesatçıların girmesine asla müsaade etmedik. Allah'ın izniyle birliğimizi koruduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Başarının hasmı bol olur. Bazı ülkeler ve içimizdeki gafiller başarılarımızdan hazımsızlık duyuyor. Rantçı lobiler para musluklarının kesilmesinden rahatsız oluyor. Kendilerini milletin üstünde görenler dik duran bizlerden rahatsız oluyor. Suriye ve Irak'taki varlığımız onları rahatsız ediyor. DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin üzerimize salınması bun yüzdendir. Ama size inlerine gireceğiz demiştim, girdik. Benim milletimin huzurunu kaçıranların huzurunu kaçıracağız.

KUMANDAYI KANDİL VE PENSİLVANYA'YA VERDİLER

Yaz aylarında ekonomik kur saldırılarını dayanışarak aştık. Bizi döviz kuru üzerinden sindirmeye çalışanlara izin vermedik. 31 Mart öncesinde yeni bir oyun içerisinde olduklarını görüyoruz. Karşımıza 4'lü bir çete çıkardılar. Bu çetenin kumandasını da Kandil ve Pensilvanya'ya verdiler. Bütün seçim sürecini Kandil'deki hainler ve Pensilvanya'daki o şarlatan yönetiyor.

Geçenlerde biri çıkmış AK Parti karşısında kim varsa ona destek olun diyor. Bu utanç sahnesi karşısında CHP'nin başındaki zat tek kelime etmiyor. FETÖ'den şaibeli bir ismi Ankara'da bir ilçemize aday gösterdiler. CHP içine düştüğü ihanet çukurunda daha çok boğulmaktadır. CHP’de tuz çoktan kokmuştur.

Başkaları Denizli'nin yolunu seçimden seçime hatırlar. Daha 2 ay önce burada toplu açılış töreni yaptık. Denizli'ye son 16 yılda 23 katrilyon yatırım yaptık.

Denizli'ye bir millet bahçesi, içine de millet kıraathanesi yapacağız.

Sağlıkta 29 tesisi Denizli'ye kazandırdık. 11 adet yol projemizin yapımı da devam ediyor.

Denizlili çiftçilerimize 1,9 katrilyon tarımsal destek verdik. Bay Kemal'in haberi yok bundan. Denizlili çiftçilerimizi elektrik derdinden kurtarıyoruz. Cindere Barajı'ndan su iletiyoruz.



