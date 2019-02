Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Erzurum... Bir zamanlar bizim olan tüm topraklarda şehitlerinin kanı olan Erzurum... Türküleriyle gönül tellerimizi titreten Erzurum... Bir aylık bir aranın ardından kar ve tipi altında sizi gönülden selamlıyorum Erzurum.

Her fırsatta Dadaşlarla buluşmak bizi memnun ediyor. Can sağlığı oldukça memleketi, vatanı için her şeyi göze alacak Erzurum'un yiğitlerini selamlıyorum. Milli mücadelemizin ateşi Erzurum'da yakılmıştı.

'Manda ve himaye kabul edilemez' şiarını buradan tüm dünyaya haykırmıştık. Ama bölücü terör örgütünün güdümünde olanlar ne diyor? Bu ülkeyi bölemeyecekler. Kürdistan, Kuzey Irak'ta çok seviyorlarsa oraya gitsinler. Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok.

CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve ne yazık ki Saadet Partisi. 4'ü bir araya gelmişler.

"MÜJDEYİ VERİYORUM"

Müjdeyi veriyorum... 1200 yataklı Erzurum şehir hastanesini de kuruyoruz. Erzurum, şehir hastanesi konforuyla tanışacak.

Şimdi buradan bir müjdeyi daha veriyorum: İspir ve Köprüköy’e de doğal gaz arzı yapacağız.

Başköy Barajı'nı yıl sonunda hizmete alıyoruz.

Bugün 28 Şubat. Post modern darbenin demokrasimiz adına o utanç gününün yıl dönümü. Yani başörtülü kızlarımın üniversitelere alınmadığı bir günün yıl dönümü.

Bu çileleri CHP ile çektik. Bu CHP zihniyetidir. Camilerimize ahıra çeviren bu CHP zihniyetidir.

Başörtülü kızlarımızı odalarda hesaba çeken rektör yardımcısı hanım CHP'nin milletvekili oldu biliyorsunuz.

Daha bize ne anlatıyor bunlar. Bizi aldatamazsınız.

Biz bugün Türkiye'nin beka meselesinden bahsettiğimizde bazıları bunu istihza ile karşılıyor.

Biz Türkiye'nin içinden geçtiği dönemin hassasiyetini tüm yönleriyle milletimizle paylaşıyoruz. Türkiye son 6 yıldır çok yönlü saldırıya maruz kaldı. Bunların hiçbiri tesadüf değildi. Hesapsız kitapsız değildi.

Bay Kemal sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de zaten bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes'in ipini çekenlerin zihniyeti neyse sizin zihniyetiniz aynı.

İşte şimdi de sen bölücü terör örgütüyle berabersin.

Dün baktım Batman'da konuşuyor. Ne diyor? Domates, biber, patlıcan... Sizin tarihinizde yokluklar kuyruğu vardı Bay Kemal. Senin baban da bunu iyi bilir, sen de iyi bilirsin. Detayına girmeyeyim.

Bugün yokluk kuyruğu yok, varlık kuyruğu var. Halkımı sömürmek isteyenlere, simsarlara fırsat vermemek için biz bu adımı attık.