Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Ülkemizde kadınların siyasette gerçek anlamda söz sahibi olmaları, her kademede görev üstlenebilmeleri bu mücadele sürecinde gerçekleşmiştir. Birileri kadının sadece adını kullanır, bedenini istismar eder. Biz her yerde kadınlarımızı hak ettikleri yere getirmenin çabasında oluruz.

"İSTİSMAR SİYASETİNİN SONU GELMİŞTİR"

Kendi partilerindeki, belediyelerindeki, çevrelerindeki kadınlara yönelik taciz, tecavüz, baskı, tehdit olaylarını görmezden gelenlerin, istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor, bu rezilliğin de üstü örtülmüyor. Ülkemizde ulaşmadık tek bir hanım kardeşimizi bırakmayacağız. Gönlünü kazanmadığımız, desteğini almadığımız tek bir hanım kardeşimizi bırakmayacağız. Kale içeriden fethedilir. Biz kadınlarımıza kendimizi en doğru şekilde anlatır, onların gönlünü kazanırsak diğer aile fertlerini de saflarımıza çekmiş oluruz.

Önümüzdeki seçimlerde sandıkları evvela sizlere emanet edeceğiz Kadın kollarımız seçimlerde kurulacak 271 bine yakın sandık için görevlendirme sözü verdi. Sandıklara kadınlarımız sahip çıktığında orada hiçbir eksiklik ve yanlış olmayacağını düşünüyorum. Sandıklarda görev alacak kardeşlerimizi de şimdiden belirlemeliyiz. Bu vesileyle salgın dönemindeki faaliyetlerinizle, kongre sürecindeki çalışmalarınız için sizlere teşekkür ediyorum.

"NÜFUS ARTIŞ HIZIMIZ YARIYA DÜŞTÜ"

Erkek ailenin direği ise kadın da temelidir. Batıda ailenin çöküşü kadının metalaştırılıp bu kutlu vazifeden uzaklaşmasıyla sağlanmıştır. Aynı oyunu bizim üzerimizde de oynamaya çalışıyorlar. Ailelerimize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Biz kadınlarımızın iş hayatında yükselirken de ailelerine sahip çıkmayı sürdürebileceklerine yürekten inanıyoruz. Ama bazıları sanki bunların birbirinin alternatifi gibi göstermenin gayreti içerisindedir. Tabi bunlar Türk kadınını tanımıyor. Tabi bunlar ülkemizdeki hanımların irfanını, kabiliyetini, gücünü bilmiyor. Gençlerimize en az 3 çocuk, mümkünse daha fazla çocuk öneriyoruz. Nüfus artış hızımız yarıya düştü. Nüfus avantajımızı sürdürmenin yolu aileye sahip çıkmaktan geçiyor.