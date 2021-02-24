Siyaset Erdoğan: Alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz

Erdoğan: Alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz

Siyaset

Erdoğan: Alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz.' dedi.

24 Şubat 2021, Çarşamba 14:10 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinden AK Parti Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Kimseyi dışlamadan, gönüller yapa yapa, kalpler kazana kazana davamızı bu süreçlere getirdik. Bu süreçte nefesi kesilenler oldu. Bu zorlu yolculukta egolarına, hırslarına, ihtiraslarına, kibirlerine yenik düşenler çıktı, biz bunların hiçbirine 'eyvallah' etmedik. Tuzakları boza boza hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. 2002'nin Türkiyesi ile 2021'in Türkiyesi arasında dağlar kadar fark var. Eski Türkiye'de kaos vardı, huzursuzluk vardı, ekonomik buhran vardı. bugünün Türkiyesi huzurun, barışın. özgürlüklerin, refahın, varışın ülkesidir. Vatandaşına tepeden bakan, ötekileştiren eski Türkiye manzarasına biz son verdik. Tüm vatandaşlarımızın özgürlük alanını genişleterek, devletle milleti yeniden kucaklaştırdık. Ankara'daki kardeşlerimiz hangi imkanlara sahipse Hatay'daki, Ardahan'daki kardeşlerimiz de aynı imkanlara kavuşmuştur. 

DÖKTÜKLERİ HER DAMLA KANIN HESABINI MİSLİYLE SORUYORUZ

Milletimizin birliğine kasteden alçaklara döktükleri her kanın hesabını misliyle soruyoruz. Bütün o teröristleri buluyor, inlerini başlarına geçiriyoruz. Hem örgüte katılanların sayısında, hem de terör örgütünün eylem kapasitesinde çok ciddi düşüş yaşanıyor. Bölücü örgüt zemin kaybettikçe ülkemizde huzur iklimi yükseliyor. Bölücü örgütün ve siyasi uzantılarının uzun yıllar istismar ettikleri konular çözüme kavuşturuldu. 

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