



x





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bu toplantıyla zirve dönem başkanlığını Pakistan’dan devralırken Bakanlar Konseyi Başkanlığını da Türkmenistan’a devrediyoruz.

Bu küresel felakete karşı mücadeleyi güçlü dayanışma, bölgesel işbirliği ile kazanabiliriz. Teşkilattan bu amaçla istifade etmeliyiz.

Dönem başkanlığımız süresince açıkladığımız önceliklerle teşkilatımızı güçlendirmeye odaklandık.

Küresel salgının meydan okumasına rağmen çalışmalarımızı sürdürdük.

157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladık. Yerli ve milli aşı çalışmasında büyük mesafe kaydettik. Ticari faaliyetlerin artırılması için büyük potansiyele sahibiz. Ancak kuruluştan bu yana ekonomik işbirliği seviyesine ulaşılamadığı bir gerçektir.

İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Ekobank önemli bir kuruluş haline geldi. Ekobank üyesi olmayan ülkelere üyelik çağrısını tekrarlıyorum. Gerçekleştirdiğimiz altyapı projeleriyle ulaştırma alanında büyük yol kat ettik. Osmangazi ile Marmara Denizi'ni Kuzey-Güney doğrultusunda faaliyete geçirdik. Demiryolu projeleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantıları pekiştirecektir. Türkiye'nin öncülüğünde tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Hazar Geçişi doğu ile batı arasındaki etkileşimi artıracaktır. Çin'e ve Çin'den Türkiye'ye düzenli seerlerin açılmasından memnuniyet duyuyoruz.

2021 senesi turizm sektörü açısından kayıpların telafi edilmesi gereken bir yıl olması için hazırlıklara başladık. Karşılıklı işbirliği geliştirmeye hazırız.

Vizyon Fonu’nun kurulmasını destekliyoruz. Teşkilatımızı sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmek için daha çok sahiplenmeli ve reform sürecini devam ettirmeliyiz.



