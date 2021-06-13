Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi flaş açıklamalarda bulunuyor.
13 Haziran 2021, Pazar 14:33 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Afrin'de yapılan saldırı PKK/YPG'nin nasıl kalleş bir terör örgütü olduğunu göstermiştir.
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