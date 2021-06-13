Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Afrin'de yapılan saldırı PKK/YPG'nin nasıl kalleş bir terör örgütü olduğunu göstermiştir.



