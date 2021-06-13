Türkiye Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi flaş açıklamalarda bulunuyor.

13 Haziran 2021, Pazar 14:33 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Afrin'de yapılan saldırı PKK/YPG'nin nasıl kalleş bir terör örgütü olduğunu göstermiştir. 


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