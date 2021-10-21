Türkiye Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '1. Su Şurası'na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılıyor.

21 Ekim 2021, Perşembe 15:36 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Dünya nüfusu 1960'ta 3 milyardı, bugün 8 milyara yaklaştı. Tüketim artarken dünyaya düşen yağış miktarı yine aynıdır. İklim değişikliği ile artan kuraklık, seller su kaynaklarını kalite ve miktar yönünden etkisiz etkiliyor. Tarım sektörü suyumuzun yüzde 70'inden fazlasını tüketiyor. Türkiye, su zengini bir ülke değildir. Yıllık ortalama yağış miktarı da dünya ortalamasının altındadır. Ülkemizin güney kesimlerinde kış yağışlarının yüzde 5-20 arasında azalabileceği öngörülmektedir. Bu tablo su potansiyelimizin ilerleyen zamanlarda daha da azalabileceğini gösteriyor. Su kaynaklarımızı doğru yönetmek tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir. Suyumuzun parmaklarımızın arasından akıp gitmemesi için tedbirlerimizi aldık. 

Suyu verimli kullanan projelere ağırlık verdik. 

Son 19 yılda inşa edilen 600 barajımızda toplam 45 milyar metreküp suyu depoladık. Sulanan tarım alanını 67 milyon dekara çıkardık. Kullanılmış suların arıtılarak yeniden değerlendirilmesi çalışmasına hız verdik. Yerli ve temiz enerji kaynaklarımızı harekete geçirmek için 589 hidroelektrik santralini hizmete aldık. 81 il içme suyu eylem planını hazırladık. 

Ayrıntılar birazdan...

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