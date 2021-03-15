Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Kongremizde Gençlik Kolları Başkanlığı'na aday gösterdiğimiz Eyüp Kadri İnan'a şimdiden başarılar diliyorum. Eyüp kardeşimiz hem genel merkezde gem de İzmir'de başarılı çalışmalar ortaya koymuş bir kardeşimizdir. Partimizi hep birlikte başarıya taşıyacağız. Bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında partimize ve milletimize hizmet eden kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

İzmir, 2023'e hazır mıyız? Bu sözü verdiğinize göre İzmir 2023'te gümbür gümbür gelecek, inanıyorum. Sizde bu heyecan olur da bizde bu heyecan olmaz mı? Gerek İstanbul'u, gerek Hatay'ı ile, gerek bu salonu tıklım tıklım dolduran gençlerimiz ile sadece 2023 değil 2053 ve 2071'e yürüyeceğiz. Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan, yürüyoruz.





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"GENÇLİK KOLLARIMIZ HER YIL 750 BİN ÜYE KATIYOR"

Gençlik kollarımız, bilir misiniz, şu anda Türkiye'nin tüm siyasi partilerde üye kaydı noktasında bir numaradır. Hiçbir siyasi partide şu anda bizim gençlik kollarımız kadar üye kaydına sahip olan bir başka parti yok. Topunu getirin, bizim gençlerimiz kadar değil. Eğer yaş konusu olmamış olsa sayı 1 milyonda kalmaz. Şu anda sayı yaştan dolayı 1 milyonda kalıyor. Hanımlarda 5.5 milyon. Hanımlarda da zaten hepsi arkadan nal topluyor. Toplamda da 11.5 milyonu aşan üye kaydına sahibiz. Gençlik kollarımız her yıl saflarına 750 bin üye katıyor. Önümüzdeki dönemde sizlerden de hem partimiz içinde hem diğer faaliyet alanlarında böyle iftihar verici haberler almayı bekliyoruz. AK Parti olarak kadınlarımızı ve gençlerimizi daima yanımızda bulduk.

KİMSE DURDURMAYACAK

AK Parti'nin bugünkü kadim davamızı yarınlara taşıyacak olan siz gençlerimizsiniz. Sizler 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek, büyük ve güçlü Türkiye'nin önderleri, mirasçıları olacaksınız. Gençler burayı iyi dinleyelim. Yemen'de Kudüs'te Kut'ul Amare'de siz vardınız siz. Balkanlarda Çanakkale'de Galiçya'da siz vardınız. Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Maraş'ta siz vardınız.

Nerede bir ay yıldızlı bayrak yükseldi ise, yere düşürmeyen de Asım'ın nesli sizdiniz. Gençler PKK'lı hainlerin karşısına dikilen Eren'ler, Yasin Börü'ler sizlerdiniz sizler. 15 Temmuz'da FETÖ'cülere geçit vermeyen Ömer Halisdemir'ler, Abdullah Olçok'lar sizlerdiniz. Gözünü kırpmadan ölüme giden kahramanlardınız.

Gençler sizler her alanda Türkiye'yi omuzlayan güçlersiniz, bölücülüğe karşı birliğimizin teminatısınız. Milletine hizmeti temel alan fazilet abilerisiniz. Siz gençler var oldukça Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü kimse durduramayacak.

Sevgili gençler sizlerle her bir araya gelişimde ısrarla hayal kurmanızı, hayallere koşmanızı istiyorum. Hedefiniz olmadan hayatınıza yön veremezsiniz. Biz hayalimizi de hedefimizi de hayatımızı da mücadelemizi de Allah'ın rızasına ve milletin hizmetine adayan bir anlayışın sahipleriyiz. İşte bunun için bizim gençlerimize asırlarca hayal kurmayı unutturmak için çalıştırdılar. Üzüntüyle belirtmemiz gerekir ki uzunca bir şekilde oyalamayı da başardılar. Ne zaman hayal kurmaya başladık etrafımızdaki sis bulutunun dağılmaya ve gerçek gücümüzü görmeye başladık.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Birileri 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne sığındı. Hayatın korkuyla geçmiş. Korkaksın bitiksin. Bu işler korkakların işi değil. Yürek ister yürek.

Sizler kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek çalıştığınız sürece karşınızda hep bunu engellemek isteyenler olacaktır. İmansız paslı yüreklerden korkmayın.

Gençler sizlerle birlikte girdiğimiz her mücadelenin sonu elbette zaferdir Yürüdüğümüz yolun sonu hayırdır. Rabbime beni böyle bir milletin ferdi olarak yarattığı sizler gibi yol arkadaşı bahşettiği için ne kadar hamd etsem azdır.

"SAKIN ÖRNEK ALMAYIN"

Hakkı ve hakikati araştırmak bulmak ve konuşmak yerine yalanı ve çarpıtmayı siyasetlerinin merkezlerine yerleştirdiklerini göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Milletin gönlüne girmek yerine darbecilerin inayetine sığınanları göreceksiniz sakın örnek almayın.

İlkesizliği, hayasızlığı özellikle yüceltenlerin akıbeti felakettir. Lafa gelince dava deyip çıkarına dokunulunca istikameti bozulanları sakın örnek almayın.

Allah'a şirk koşma günahtan ve yalandan sakın. Namazını dosdoğru kıl. Tövbeyi geciktir. Semaya, duaya, gülümsemeye önem ver. Cahilden ve kötü komşudan uzak dur.

Hayatınızı bu ilkeler doğrultusunda biçimlendirdiğiniz sürece hiçbir güç size engel olamaz. Bu yoldan sapmadığınız sürece zafer muhakkaktır. Rabbimiz bize bu müjdeyi 'Gevşemeyin, hüzünlenmeyin... Eğer gerçekten iman etmişseniz üstün olan sizsiniz' emriyle ediyor. Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına kimse engel olamaz.

24 Mart'ta Genel Merkez 7. Olağan Büyük Kongre'mizi gerçekleştireceğiz.



