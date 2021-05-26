Siyaset Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına Bakan Soylu’dan ilk yorum

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına Bakan Soylu’dan ilk yorum

Siyaset

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına Bakan Soylu’dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek açıklamaları sonrası son dakika gelişmesi yaşandı. Bakan Soylu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 14:56 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız...' dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAKAN SOYLU'YA DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanında olacağız. Bu suçluları ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız Tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir. Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Suç örgütleri mensuplarını kullanarak kamuoyunu yönlendiremeye heveslenenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz" demişti.

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