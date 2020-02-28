Son dakika! Cumhurbaşkanlığından İdlib açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Birliklerimize yönelik korkak saldırının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bir ulusal güvenlik toplantısı gerçekleştirdik. Türkiye, bu saldırıdan ve yüz binlerce Suriyeli'nin öldürülmesinden sorumlu gayrimeşru Esed rejimine yanıt verme kararı aldı. Yerden ve havadan olmak üzere tüm rejim pozisyonlarını hedef alıyoruz. Astana Süreci taraflarına ve tüm uluslararası oluşumlara sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıyoruz. Ruanda ve Bosna'daki soykırımların İdlib'de yaşanacak bir tekrarına izin verilemez. Cesur askerimizin kanını yerde bırakmayacağız. "

Milyonlarca sivil aylardır bombalanıyor

"Suriye'deki operasyonumuz sorumlular bedelini en ağır şekilde ödeyene kadar devam edecek. Bu eli kanlı rejim, Astana Süreci altındaki sözlerini yerine getirmeyi reddetti. Türkiye, savunma hakkını kullanarak İdlib'de insani bir felaketi önlemeyi amaçladığı operasyonlarında uluslararası hukuka bağlılık gösterdi. Esed rejimi etnik temizlik yürütüyor, milyonlarca Suriyeli'yi İdlib dışına itmeye çalışıyor. Bu insanlar Türkiye ve Avrupa'ya kaçmaya çalışacaklar. Halihazırda 4 milyon mülteciyi ağırlıyoruz, bir milyon mültecinin daha girişine müsaade edecek kapasiteye ve kaynaklara sahip değiliz. "

Esed rejimi uluslararası sessizlikten yararlandı

"Esed rejimi, yıllarca işlediği suçlarla yüzleşmek konusunda uluslararası sessizlikten yararlandı. İdlib'i kaderine terk etmek, rejimin hayallerinin gerçekleşeceği anlamına gelecek. Bu bölgede demografik ve etnik temizlik yürütüyorlar. Diğer yöne bakamayız. Milyonlarca sivil aylardır havadan bombalanıyor. Okulların ve hastanelerin de dahil olduğu yapılar, rejim tarafından sistematik olarak hedef alınıyor. Bir soykırım gözlerimizin önünde yavaş yavaş gerçekleşiyor. Bilinç ve haysiyet sahibi olanlar konuşmalı! Uluslararası toplum, sivilleri korumak ve uçuşa yasak bölge oluşturmak üzere harekete geçmeli. Astana sürecinin garantörleri olan Rusya ve İran, İdlib'de şiddetin ve çatışmaların azaltılmasına yönelik taahhütlerini yerine getirmemeleri halinde, itibarlarını kaybedeceklerdir. "

Türkiye, yükümlülüklerini yerine getiriyor

"Türkiye, nefs-i müdafaa kapsamında Suriye'de teröristlerle çarpışıyor, Astana ve Soçi anlaşmalarının bir parçası olarak yükümlülüklerini yerine getiriyor ve Türkiye’de Ülke İçinde Yerinden Olmuş Kişilere (ÜİYOK) ve mültecilere yardım ediyor. Taahhütlerimize ve anlaşmalarımızın sekteye uğrayacağını düşünen kim varsa, büyük bir yanılgı içindeler. Esed rejimi kendi insanına karşı terörizm kapsamında bir suç ağı gibi davranmaya başladığından beri ulusal güvenliğimize, bölgeye ve Avrupa'ya bir tehdit olmuştur. Suriyelilerin bölgeyi terk etmesini isteyenlere karşı kayıtsız kalma lüksümüz yok."











