Son dakika... Datça'da korkutan deprem
AFAD’dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15:32’de meydana gelen depremin Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık olarak 36 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.
20 Nisan 2021, Salı 17:55 Son Güncelleme:
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AFAD’dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15:32’de meydana gelen depremin Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık olarak 36 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.
AFAD'dan gelen açıklama şu şekilde:
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17.32'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.