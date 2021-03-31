Türkiye Son dakika... DEAŞ'ın kritik ismi Ankara'da yakalandı

Son dakika... DEAŞ'ın kritik ismi Ankara'da yakalandı

Türkiye

Son dakika... DEAŞ'ın kritik ismi Ankara'da yakalandı

Gelen son dakika haberine göre; Yasadışı yollarla Türkiye'ye giren ve kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi B.A. Ankara'da sahte kimlikle yakalandı.

31 Mart 2021, Çarşamba 14:28 Son Güncelleme:
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Türkiye'ye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi B.A., Ankara'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013'de Kazakistan'dan Suriye"ye giderek DEAŞ'a katılan, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve Suriye'ye gitmek isteyen örgüt mensuplarına lojistik destek sağladığı tespit edilen B.A.'nın yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. B.A'nın, taksi ile Ankara'ya geleceği bilgisi alındı. Harekete geçen ekipler, Hatay'dan yola çıkan B.A'nın içinde bulunduğu taksiyi takibe aldı. M.Y'nin kullandığı taksi, Ankara'ya yaklaştığı sırada Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Durdurulan takside kırmızı bültenle aranan B.A. ve korsan taksici M.Y. yakalanarak gözlatına alındı. B.A'nın üzerinde yapılan aramada, İ.A. adına düzenlenmiş sahte yabancı kimlik ele geçirildi. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

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