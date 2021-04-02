Son dakika! DEAŞ'lı terörist Türkiye'ye girmek isterken yakalandı
Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan 2 kişiden birinin DEAŞ'lı terörist olduğunu duyurdu.
02 Nisan 2021, Cuma 10:12 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan biri DEAŞ'lı 2 kişinin Şanlıurfa'da yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Hudut kartallarımız, Suriye’den ülkemize yönelik bir terörist geçişi daha başarılı şekilde önledi. Yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışan ve Şanlıurfa’daki hudut personelimizin dikkati sayesinde yakalanan 2 kişiden birinin DEAŞ’lı terörist olduğu belirlendi" denildi.
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