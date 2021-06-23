Son dakika haberlere göre, koronavirüs salgınında yeni bir dönüm noktası yaşanıyor, yayılma hızına yetişilemeyen varyant şehirleri kapatmaya başladı. Dokuz ülkede görülen 'Delta Plus' varyantı ise paniği tetikledi. Nüfusunun çoğunu aşılayan İsrail bile alarma geçerken, BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin beklenen açıklamayı yaptı. Öte yandan Bakan Koca, Türkiye'de delta varyantının kaç kişide görüldüğünü açıkladı. İşte detaylar...

Çin'in 31 Aralık 2019 tarihinde dünyaya ilan ettiği koronavirüs salgını geride kalan bir buçuk yılda yaklaşık 4 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açtı, 180 milyon insana Covid-19 teşhisi konuldu.

2020'nin sonlarına doğru koronavirüs aşıları arka arkaya onay aldı, 23 Haziran 2021 itibariyle yeryüzünde 2,7 milyar kişi aşı oldu. Birçok ülkede karantina önlemleri gevşetilirken, büyük bir tehlike belirdi.

Sürekli mutasyona uğrayan koronavirüsün Hindistan'da ortaya çıkan yeni varyantı hızla dünyaya yayıldı, öyle ki daha sonra Delta varyantı adı verilen mutasyonun belirtileri önceki Covid-19 vakalarından bile farklıydı.

Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldü. Genç yaştaki hastaların 'daha ziyade ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi' hissetti.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN DELTA VARYANTI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Partili milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini, sağlık politikaları, aşılamada gelinen nokta, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi

​Bakan Koca, AK Parti Genel Merkezi’nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve partinin MKYK üyelerini bilgilendirdi. Bakan Koca, sağlık politikaları, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme süreci, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini duyurduğu ve Faz-3 aşamasına geçilen TURKOVAC aşısına ilişkin çalışmalar hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

'DELTA VARYANTI TÜRKİYE'DE 134 KİŞİDE GÖRÜLDÜ'

Bakan Koca, dünyada etkili olmaya başlayan ve Türkiye’de de görülen delta varyantını milletvekillerine anlattı. Bakan Koca, milletvekillerine delta varyantının Türkiye’de 134 kişide görüldüğünü söyledi. Milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

TÜM DÜNYADA KORKUYA YOL AÇTI

Daha önce Covid-19 belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı olarak sayılıyordu. Delta varyantı da kendi içinde mutasyon geçirip 'Delta Plus' adlı yeni bir varyantın ortaya çıkmasına yol açtı.

DAHA BULAŞICI! RESMİ UYARI GELDİ

Daha bulaşıcı olan 'Delta Plus' varyantı, yine Hindistan'da tespit edildi. Ülkedeki üç eyalette 22 vakaya rastlanırken, batıdaki Maharashtra eyaletinde 16 vaka kayıtlara geçti. Delta Plus aslında Haziran ayının başlarında tanımlanmıştı ancak bu kadar hızla yayılmasını bilim insanları beklemiyordu. Hindistan Sağlık Bakanlığı, Salı günü yaptığı açıklamayla durumun vehametini doğruladı.

Resmi açıklamaya göre daha bulaşıcı yeni varyanta karşı önlemler acil şekilde alınmalı. Dr. VK Paul ise Delta Plus varyantıyla ilgili henüz yeterince bilgiye sahip olunmadığını, insanlar arasında hızla ve şiddetli bir şekilde yayıldığını söylüyor.

Hindistan, Nisan ayında ikinci Covid-19 dalgasını yaşadı. Şimdiye kadar dünya üzerindeki en kötü salgın olarak kayıtlara geçen ikinci dalgada ülkenin sağlık sistemi çöktü, vaka sayıları günlük 400 bini geçti.

Oksijen tüplerinin yetmediği, insanların sokaklarda ve hastane önlerinde öldüğü karanlık günlerde her 24 saatte 4 bin hasta can verdi. Hindistan'ı felakete sürükleyen Delta varyantının diğer ülkelere sıçraması ise uzun sürmedi.

DOKUZ ÜLKEYE DELTA PLUS ULAŞTI BİLE

Ancak Delta Plus'la ilgili ürküten gelişme, diğer ülkelerde yaşandı. Yeni varyant ABD, İngiltere, Rusya, Portekiz, Çin, Japonya, Polonya, İsviçre ve Nepal'e ulaştı bile.

'Korkuyu hissedin' başlıkları atan İngiliz medyası, Birleşik Krallık'ta şimdiden 41 Delta Plus varyantı tespit edildiğini bildiriyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı, Delta Plus'u yakından izliyor.

Yayılma hızına yetişilemeyen Delta varyantı İngiltere'de yüksek aşılama oranlarına rağmen, birkaç hafta içinde baskın hale geldi. Portekiz'in başkenti Lizbon, hafta sonu Delta mutantı nedeniyle kapatıldı.

Alman Robert Koch Enstitüsü de (RKI), Delta varyantı ile oluşan enfeksiyonların, hastalığın daha ciddi seyrine yol açtığını varsayıyor. RKI, daha kolay bulaşan Delta varyantının (B. 1.617.2) baskın hale gelmesi durumunda, Almanya'da enfeksiyon sayısının tekrar artabileceği uyarısında bulunuyor.



















