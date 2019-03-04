Son dakika: Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı

Çekişmeli boşanma davası istinaf mahkemesinde değerlendirme aşamasında olan Demet Şener, geçen hafta İbrahim Kutluay'a anlaşmalı boşanma davası açmıştı.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ve ortak hayatın çekilmez hale gelmiş olması sebebiyle mahkemeye başvuran Demet Şener ve İbrahim Kutluay bu sabah İstanbul 4. Aile Mahkemesi'ne geldi. Gizli görülen celsede Demet Şener'i avukatı Kezban Hatemi temsil etti.

Çiftin boşanma konusunda her türlü anlaştıklarını belirtmesi üzerine mahkeme boşanmalarına karar verdi, boşanma protokolünü onayladı.

3 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT

Boşanma protokolüne göre çiftin iki çocuğunun velayeti Demet Şener'de kaldı. İbrahim Kutluay, Demet Şener'e nafaka ödemezken, çocukları için aylık toplam 32 bin 500 TL nafaka ödeyecek. Kutluay'ın, Şener'e de 3 milyon TL tazminat ödeyeceği öğrenildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Demet Şener "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" ve "aldatıldığını" ileri sürerek 2016 Ekim'inde açtığı çekişmeli boşanma davası 19 Ocak 2018'de sonuçlanmış, mahkeme çiftin boşanmasına karar vermişti.

Demet Şener tazminat yönünden kararı temyiz ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı.

Demet Şener açtığı anlaşmalı boşanma dilekçesinde Şener ile Kutluay'ın aralarında kişilik farklığının bulunduğu, çok uzun süredir baş gösteren şiddetli geçimsizliğin gün geçtikçe arttığını belirtmişti.

Evliliklerinin her iki taraf için de çekilmez hale geldiğinin belirtildiği dilekçede, "Yaşanan olaylar tarafların sosyal ve psikolojik bütünlüklerini olumsuz olarak etkilemiş ve her iki taraf evliliklerini içinde bulundukları koşullar altında sürdüremeyeceklerini anladıklarından evlilik birliğine son vermeye karar vermişlerdir" denilmişti. (Hürriyet)