Mehmet Özdilek'in yeni takımı belli oldu. Son olarak geçen sezon Erzurumspor'u çalıştıran Mehmet Özdilek Denizlispor ile anlaştı.

Denizlispor'da Yülcel İldiz kısa süre önce görevden ayrılmıştı.

Denizlispor resmi açıklama yaptı...

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.

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