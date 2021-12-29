Dünya Son dakika deprem: Endonezya'da çok şiddetli deprem

Son dakika deprem: Endonezya'da çok şiddetli deprem

Dünya

Son dakika deprem: Endonezya'da çok şiddetli deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinin güney kıyılarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

29 Aralık 2021, Çarşamba 23:55 Son Güncelleme:
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Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Maluku eyaletinin güney kıyılarında yerel saatle 01.25'te 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin merkez üssünün Maluku eyaletine bağlı Southwest Maluku Regency'nin 45 kilometre kuzeybatısı olduğu aktarıldı. Merkez üssüne yakın adalarda ve kasabalarda şiddetli sarsıntı hissedildiği belirtildi. Tsunami uyarısı yapılmazken, artçı sarsıntıları karşı uyarıda bulunuldu. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan da şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.

BALİ (İHA)

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