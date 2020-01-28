Son dakika depremler: Deprem mi oldu?

AFAD tarafından yapılan açıklamada “24 Ocak'ta Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra 27 Ocak 16:19'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 0.8 ile 5.1 arasında değişen 1025 artçı deprem kaydedilmiştir” denilmişti. 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Bugün deprem oldu mu?

Bugün(28 Ocak 2020 Salı) Manisa'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.1 olarak duyurdu. Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa gibi çok sayıda kentte de hissedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında, "Herhangi bir hasar söz konusu değil." açıklamasında bulundu. Bu depremin ardından Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de deprem oldu

Marmaris açıklarında saat 18:38'de, 5.4 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD, 28 Ocak 2020 Salı günü saat 18.38'de Akdeniz açıklarında derinliği 25 km olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 5.4 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.