Son dakika depremleri: Çorum'da korkutan deprem
Son dakika haberine göre Çorum'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan depremle ilgili açıklama yapıldı.
16 Mayıs 2021, Pazar 02:23 Son Güncelleme:
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AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Çorum Sungurlu'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.94 km olarak açıklanırken saati 02.06 olarak belirtildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çorum'un Sungurlu ilçesinde saat 02.06'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
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