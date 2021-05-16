AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Çorum Sungurlu'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.94 km olarak açıklanırken saati 02.06 olarak belirtildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çorum'un Sungurlu ilçesinde saat 02.06'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.



