Türkiye Son dakika depremleri... Halfeti'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika depremleri... Halfeti'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Son dakika depremleri... Halfeti'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

01 Mart 2020, Pazar 19:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

AFAD verilerine göre merkez üssü Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem dolayısıyla can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenilirken kısa süreli korkuya neden oldu. Saat 17.34'te meydana gelen depremin derinliği 10.51 km olarak açıklandı.


ŞANLIURFA (İHA)

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Bizi kim vurdu?
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Esad’ı tercih etmenin Rusya’ya bedeli olacak
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Şekibe Çelenk, Muzaffer Erdost: Bir tarih gidiyor
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER TSK, Esed rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanını vurdu