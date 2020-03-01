Son dakika depremleri... Halfeti'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
01 Mart 2020, Pazar 19:01 Son Güncelleme:
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AFAD verilerine göre merkez üssü Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem dolayısıyla can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenilirken kısa süreli korkuya neden oldu. Saat 17.34'te meydana gelen depremin derinliği 10.51 km olarak açıklandı.
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1234126561143590915
ŞANLIURFA (İHA)
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