AFAD verilerine göre merkez üssü Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem dolayısıyla can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenilirken kısa süreli korkuya neden oldu. Saat 17.34'te meydana gelen depremin derinliği 10.51 km olarak açıklandı.





ŞANLIURFA (İHA)

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