Türkiye Son dakika depremleri: Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika depremleri: Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Türkiye

Son dakika depremleri: Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika haberine göre, Marmara Denizi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve Balıkesir'de de hissedildi.

22 Mart 2021, Pazartesi 00:49 Son Güncelleme:
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Kandilli Rasathanesi'nde yer alan son dakika bilgisine göre Marmara Denizi Erdek açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi.

Depremin saati 00.33 olarak açıklanırken derinliği 11.1 km olarak kaydedildi. Öte yandan AFAD, depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.

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