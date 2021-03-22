Kandilli Rasathanesi'nde yer alan son dakika bilgisine göre Marmara Denizi Erdek açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi.

Depremin saati 00.33 olarak açıklanırken derinliği 11.1 km olarak kaydedildi. Öte yandan AFAD, depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.















