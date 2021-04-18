Son dakika depremleri: Muğla açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre; Muğla açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan gelişmeleri takip ediyoruz açıklaması geldi.
18 Nisan 2021, Pazar 19:42 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Datça ilçesi Ege Denizi açıklarında saat 19.26'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin saati 19.26 olarak açıklanırken derinliği 7.27 km olarak kaydedildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Twitter hesabından açıklama yapan AFAD, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.26'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.
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