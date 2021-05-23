Son dakika depremleri... Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre; Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
23 Mayıs 2021, Pazar 21:04 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 19.54'te merkez üssü Kadirli ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.1 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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