Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 19.54'te merkez üssü Kadirli ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.1 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



